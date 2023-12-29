Масований ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок масованої ракетної атаки російських загарбників зранку 29 грудня. Відомо про щонайменше шістьох жертв ударів.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Кількість загиблих в результаті ранкового ракетного удару рашистів в Запоріжжі зросла до шести осіб", - йдеться у повідомленні.

За його словами, окупанти вдарили по обласному центру ракетами типу Х-22, Х-32, Х-101, а також "Циркон". Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Попередньо, 12 постраждало.

Очільник ОВА показав наслідки "прильотів":

Наслідки ракетних ударів по Запоріжжі 29 грудня. Фото: Юрій Малашко.

Наслідки ракетних ударів по Запоріжжі 29 грудня. Фото: Юрій Малашко.

Ракетні удар по Запоріжжі

Зранку під час тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи. Сирени лунали в області майже три години: від 06:32 до 09:30. Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу.

Після закінчення тривоги місцева влада повідомила, що зранку Росія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю.Цілями ворога стали території кількох підприємств міста.

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