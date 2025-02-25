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Масований ракетний удар, РБ ООН прийняла антиукраїнську резолюцію США: головні новини ночі 25 лютого 2025 року

Масований ракетний удар, РБ ООН прийняла антиукраїнську резолюцію США: головні новини ночі 25 лютого 2025 року

Росія здійснила масований ракетний удар / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 лютого 2025 року:

  • Макрон слідом за Трампом анонсував перемирʼя між Україною та РФ: названо строки Читати далі –>
  • У Сумах вночі пролунав вибух — ЗМІ Читати далі –>
  • Радбез ООН ухвалив резолюцію США про мир в Україні, в якій немає згадок про агресію Росії Читати далі –>
  • Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну Читати далі –>
  • Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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