Масований ракетний удар, РБ ООН прийняла антиукраїнську резолюцію США: головні новини ночі 25 лютого 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 лютого 2025 року:
- Макрон слідом за Трампом анонсував перемирʼя між Україною та РФ: названо строки Читати далі –>
- У Сумах вночі пролунав вибух — ЗМІ Читати далі –>
- Радбез ООН ухвалив резолюцію США про мир в Україні, в якій немає згадок про агресію Росії Читати далі –>
- Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну Читати далі –>
- Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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