Масований ракетний удар: російські терористи поцілили у багатоповерхівку на Київщині

За інформацією КМВА, внаслідок влучання одна людина загинула, ще одна постраждала.

Під час чергового масованого ракетного удару по Україні у середу, 23 листопада, Росія пошкодила об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Про це заявив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

За його словами, у Вишгороді на Київщині є влучання в житловий будинок.

"Ми робимо все можливе, щоб люди мали доступ до електроенергії, а наші фахівці мали змогу полагодити енергетичну інфраструктуру", - зазначив Кирило Тимошенко.

Заступник керівника ОПУ уточнив, що російські терористи намагаються знищити об’єкти енергозабезпечення України. Відповідні служби вже надають допомогу постраждалим та працюють над ліквідацією наслідків.

Керівник Київської ОДА Олексій Кулеба також підтвердив влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об’єктах на Київщині.

Керівник поліції Київщини Андрій Небитов уточнив, що на території одного з районів Київської області зафіксовано влучання у багатоповерхівку, внаслідок чого почалася пожежа.

"Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів", - зазначив Небитов.

Нагадаємо, що під час оголошеної повітряної тривоги по всій Україні, мер Києва Віталій Кличко повідомив про низку вибухів у столиці.

Станом на 14:21 в Україні триває масштабна повітряна тривога на всій території, окрім незаконно анексованого Криму. Громадян просять залишатися в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги і не публікувати жодних фото і відео - противник уважно моніторить інформпростір.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що російські окупаційні війська запустили по Україні багато ракет.