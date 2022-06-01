Масований санкційний удар по Росії допоможе врятувати тисячі життів і запобігти затяжній війні – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував змінити підхід щодо боротьби з російською агресією і завдати Кремлю неочікуваного масованого удару санкціями.

Єрмак також наголосив, що такий удар по Росії слід підсилити максимальною кількістю важких озброєнь для Збройних Сил України. За його словами, саме так вдасться врятувати тисячі життів українців і запобігти затяжній війні.

З відповідною заявою Єрмак виступив на засіданні Комітету закордонних справ та оборони парламенту Ірландії.

"Євросоюз відповідає на агресію Росії порційним нарощуванням санкцій та поступовим збільшенням постачання зброї Україні. Це надто довго й неефективно. Ми пропонуємо змінити підхід. Слід зробити те, чого росіяни не очікують. Масований санкційний удар, посилений максимальною кількістю важких озброєнь для Збройних Сил України не лише допоможе врятувати тисячі життів. Він також дасть змогу уникнути затяжної війни, до якої вже підготувалася Росія. Ми просимо вас доносити до партнерів у Європарламенті важливість такого підходу. Також будемо вдячні за політичне та будь-яке інше сприяння отриманню озброєнь, яких конче потребує Україна", — сказав Єрмак.

Він наголосив, що не менш важливим є й те, що продовження санкційного тиску на Росію слугуватиме одним із запобіжників проти подальших спроб агресії щодо України – разом з іншими механізмами гарантування безпеки.

Керівник Офісу президента також зазначив, що Україна вітає рух Євросоюзу до впровадження шостого санкційного пакету.

"Ключова його частина – повне ембарго на російську нафту. Це треба зробити якнайшвидше. Енергоносії становлять левову частку прибутків російського бюджету. Тож купуючи їх, Європа фінансує російську воєнну машину", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, керівник Офісу президента розказав, що потрібно зробити для запобігання продовольчій кризі. За його словами, потрібно розблокувати українські порти, надіславши у Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

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