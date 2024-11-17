Масований удар 17 листопада: на Вінниччині окупанти влучили в обʼєкти критичної інфраструктури

У регіоні є відключення світла.

Росія вранці, 17 листопада, масовано атакувала Україну різними видами ракет та дронами. Зокрема, у Вінницькій області є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.

Про це повідомила виконувачка обов′язків очільника ОВА Наталя Заболотна.

За її даними, попередньо без постраждалих. У регіоні є відключення світла.

"Усі служби виїхали на місця та приступлять до ліквідації наслідків одразу після відбою тривоги", - зазначила Заболотна.

Нагадаємо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.

В Україні через масовану атаку, яку сьогодні Росія влаштувала по Україні, запроваджуються екстрені відключення світла.

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