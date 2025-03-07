Масований удар дронами по Одесі: внаслідок атаки виникла пожежа

За інформацією голови ОВА, палають АЗС і промислова будівля.
Росіяни знову завдали масованого удару дронами по Одесі. Пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура міста.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Є пошкодження і руйнування. Внаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють усі відповідні служби", – йдеться у повідомленні.
Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, у п'ятницю, 7 березня, російська армія атакувала об'єкти газовидобутку в Полтавській області та енергетичні об'єкти – в Одеській. Об'єкти зазнали руйнувань.
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