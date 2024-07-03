Масований удар по Дніпру: Коваленко розповів про найнеприємнішу проблему міста, яке атакує РФ

Росія витратила мільйони доларів на атаку 3 липня по Дніпру. Били військові злочинці “Іскандерами”, ракетами Х-59/69 та ударними дронами Shahed-131/136. Крім того, окупанти запускали і розвідувальний безпілотник “Орлан-10”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, під час атаки розвідувальний безпілотник окупантів було збито надто пізно. Саме він під час атаки здійснював розвідку та корекцію ударів, яка спричинила трагедію.

“Варто зазначити, що сьогодні відбувся вкрай рідкісний випадок, коли РВВ застосували свої Shahed-131/136 вдень. Також можна сказати, що за останні кілька місяців це був наймасовіший комбінований удар по місту України, яке не є столицею. А тепер найнеприємніше. Удар став можливим завдяки присутності над Дніпром російського розвідувального БПЛА. Впевнений, що сьогодні ввечері чи завтра ми побачимо на російських пабликах публікації відео цих ударів у реальному часі. Причина? Дніпро не закрито ешелонованою ППО. У нас станом на сьогодні мало засобів перехоплення компактних повітряних об'єктів”, - наголосив Олександр Коваленко.

Водночас місто не закрито і засобами РЕБ, які могли б “придушити” дрони.

“У Дніпрі не використовують дрони-мисливці, які знищували б російські розвідувальні БПЛА на висотах від п’яти км. У Дніпрі немає місцевої групи пілотів легкої авіації, як в Одесі, які вилітали б на перехоплення розвідувальних БПЛА на Як-52 або інших засобах. Хоча… Це найцікавіше. Адже у Дніпрі є чимало професійних пілотів легкої авіації, які можуть оперувати як Як-52, так і іншими літаками. Що не так? А не так те, що частина з них власники великого бізнесу, хтось крутиться у банківській сфері, у когось магазини та брендові бутіки. Не комільфо настільки шановним особам літати на поршневому Як-52 і збивати якісь там Орлан-10, які наводять удари, від яких гинуть усякі там злидні”, - наголосив Олександр Коваленко.

Він також персонально звернувся до всіх, хто відмовився пілотувати легку авіацію в місті через “заявлений авторитет”.

“Закінчиться війна – чекайте на регулярні привіти, куєви “авторитети”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на вранішню ракетну та дронову атаку по Дніпру.

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