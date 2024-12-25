Відключення світла через наслідки масованої атаки РФ: скільки черг діятиме одночасно

В Україні через наслідки після масованої атаки по енергетиці тимчасового посилили обмеження. Так, одночасно діятимуть три черги відключень світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

Як зауважили у відомстві, сьогодні, 25 грудня, заходи обмеження споживання застосовуються так:

для побутових споживачів: 05:48 – 23:59 — до трьох черг відключень одночасно;

для промисловості та бізнесу: 15:00 – 23:59 — застосування графіків обмеження потужності.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки в Україні вимушено запроваджені заходи обмеження. До кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.

Читайте також: