Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відключення світла через наслідки масованої атаки РФ: скільки черг діятиме одночасно

Відключення світла через наслідки масованої атаки РФ: скільки черг діятиме одночасно

Відключення світла / freepik.com

Фахівці докладають максимум зусиль, щоб відновити пошкоджене обладнання.

В Україні через наслідки після масованої атаки по енергетиці тимчасового посилили обмеження. Так, одночасно діятимуть три черги відключень світла. 

Про це повідомили в "Укренерго".

Як зауважили у відомстві, сьогодні, 25 грудня, заходи обмеження споживання застосовуються так:

  • для побутових споживачів: 05:48 – 23:59 — до трьох черг відключень одночасно;
  • для промисловості та бізнесу: 15:00 – 23:59 — застосування графіків обмеження потужності.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки в Україні вимушено запроваджені заходи обмеження. До кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація