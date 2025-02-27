Масований удар по енергосистемі Харківщини: що відомо про наслідки атаки

Загроза повторних ворожих ударів по області зберігається.
Ввечері четверга, 27 лютого, ворог масовано атакував Харківщину ударними дронами. Під ударом опинились об'єкти енергосистеми.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом. Усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків. Аби не інформувати ворога, не розповсюджуйте деталі про місця влучань, а також будь-які фото/відео матеріали", – йдеться у повідомленні.
Синєгубов також попередив, що загроза повторних ворожих ударів зберігається.
Годиною раніше голова Харківської ОДА написав, що за попередніми даними, ворог вдарив по громадах області щонайменше 12-ма безпілотниками.
Нагадаємо, наразі ситуація на фронті далека від стабільної. Зокрема, важка ситуація склалася в районі Торецька та Часового Яру в Донецькій області. Кризові наслідки може мати ситуація, яка зараз розгортається на Куп'янському напрямку в Харківській області.
Читайте також: