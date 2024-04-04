Масований удар по Харкову: чому не вдалося збити всі російські дрони

Вночі проти 4 квітня російські окупанти запускали безпілотники по Харкову кількома групами. Збити всі 20 ворожих цілей не вдалося.

Про це заявив ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

За його словами, близько 01:00 була зафіксована велика група "Шахедів". Близько 10 БпЛА з території Росії залетіли до Харківської області, а потім попрямували безпосередньо до самого міста. Згодом з території Миколаївської області інша група дронів також прямувала до Харківської області.

За словами Євлаша, збити усі російські безпілотники українській ППО завадив один важливий момент.

"На, жаль, через близьку відстань від кордону з Російською Федерацією, саме першої групи, яка була однієї з масовіших цієї ночі, не вдалося збити всі (дрони - Ред.)", - наголосив Євлаш.

Як повідомлялося, вночі РФ масовано атакувала Харків кількома хвилями "Шахедів". Внаслідок масованого удару кількість загиблих зросла до чотирьох. Серед них троє рятувальників.

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