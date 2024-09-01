Масований удар по Харкову: попередньо стало відомо, якою ракетою РФ атакувала місто

Станом на 14:50 відомо про 29 постраждалих, серед яких - двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані.

Найімовірніше, Росія атакувала Харків "Іскандерами". Однак не виключено, що були ще інші типи ракет.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, посилаючись на дані правоохоронців.

"Ударів завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі", - розповів він.

За уточненою інформацією місцевої влади, станом на 14:50 відомо про 29 постраждалих. На щастя, без загиблих. Серед 29 постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані.

Нагадаємо, в обід 1 вересні у Харкові пролунали вибухи. Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі міста. Серед пошкоджень - відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі.

ЗСУ на Торецькому напрямку взяли у полон трьох російських окупантів

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.