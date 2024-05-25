Масований удар Росії по Харкову: все, що відомо про наслідки, постраждалих та загиблих

Цинізм та кровожерливість ворога щоразу виходить на новий рівень, від чого страждають мирні люди.

У суботу, 25 травня, армія РФ завдала масованого удару по Харкову. Влучання зафіксовані по цивільних об'єктах, де перебувало чимало людей. На жаль, внаслідок обстрілу противника є жертви.

Все, що відомо про потужну атаку на місто – читайте у матеріалі ТСН.ua.

РФ вдарила по "Епіцентру"

Перші потужні вибухи у місті пролунали орієнтовно о 16-й годині. Стало відомо, що Росія атакувала спальний район Харкова, вдаривши по будівельному гіпермаркету.

В ОВА уточнили, що влучили в об'єкт влучило два російських КАБа. Спалахнула масштабна пожежа, що охопила 15 000 квадратних метрів. Влада констатувала, що двоє людей загинули.

О 16:48 мер міста Ігор Терехов зазначив, що через удар по цивільному об'єкту багато безвісти зниклих та поранених.

"Маємо велику кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм", – наголосив він.

Згодом стало відомо, що на момент удару РФ удару по гіпермаркету у Харкові перебувало до 200 людей. Як повідомив Терехов, приблизно 15 працівників будівельного гіпермаркету не виходять на зв'язок.

"Ми поспілкувалися із керівником цього супермаркету. Приблизно 15 людей, які працювали, не виходять на зв'язок. Окрім цього, за його інформацією, 200 людей було у приміщенні. Це надзвичайна трагедія", – сказав він.

Голова ОВА Олег Синєгубов додав, що станом на 17:22 відомо:

2 людей загинули;

24 людини травмовані.

"Всередині могли перебувати кілька сотень людей. Профільні служби на місці. Усім постраждалим надається допомога", – зазначив посадовець.

На сторінці "Епіцентру" у фейсбуці опублікували короткий допис: "25.05.2024...Харків".

У ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу

Співробітники ДСНС кинули усі сили на те, щоб приборкати полум'я, яке охопило цивільний об'єкт.

"Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів. Працюємо. Рятуємо", – відзначили у службі.

Станом на 18:08 рятувальника вдалося локалізувати пожежу.

Зеленський емоційно звернувся до партнерів

Після ракетного удару РФ по гіпермаркету "Епіцентр" Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати достатню кількість ППО.

"Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість – для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, – ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів", – сказав глава держави.

Український лідер подякував партнерам, які дійсно нас підтримують. Атаку РФ на гіпермаркет він назвав "проявом російського божевілля".

"Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло. Вже відомо, що є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога", – наголосив він.

Чим били росіяни

За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, російська терористична армія завдала удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові авіаційним боєприпасом УМПБ Д-30. Вибух призвів до пожежі, внаслідок якої кількість постраждалих може збільшитися.

За його словами, пожежа після обстрілу торговельному центру на Салтівці була потужною, оскільки загорілися лакофарбові вироби, дерев’яні вироби, обшивка магазину та інші товари, які були всередині.

"Виник сильний їдкий дим, який огорнув весь величезний торговельний центр, внаслідок чого, на жаль, кількість загиблих і травмованих, ймовірно, буде збільшуватися. Тобто фактично від самого вибуху постраждали люди, є загиблі, і ще сама пожежа посилила наслідки цього воєнного злочину і ми готуємося до дуже серйозних наслідків", – зазначив речник прокуратури.

Дмитро Чубенко повідомив, що працівники прокуратури вилучили сервери з відеокамер цього торговельного центру. Це, зокрема, потрібно для того, щоб з'ясувати, яка кількість людей перебувала всередині.

"Через дуже сильну пожежу ми розуміємо, що тіла будуть дуже сильно понівечені, можливо від них не залишиться зовсім нічого. І наявність відео, що люди були в торговельному центрі, буде підтвердженням того, що людина була там, і це дасть якесь розуміння картинки наслідків цього воєнного злочину", – зазначив він.

Згодом у прокуратурі показали момент влучання по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".

Кількість загиблих та постраждалих зросла

Прогнози щодо зростання постраждалих і жертв, на жаль, справдилися. За даними Харківської ОВА, станом на 22:00 зафіксовано:

40 поранених

6 загиблих

16 людей, які зникли безвісти.

Ще один удар – по Центральному парку

Втім окупанти не зупинилися. Близько 17:13 вони вдарили по Центральному парку.

"Влучання сталося біля спортивного майданчика в землю. На щастя, ніхто не постраждав", – повідомив Терехов.

Терористи атакували втретє

РФ впродовж кількох годин нещадно обстрілювали Харків. Приблизно о 19:10 у місті пролунав черговий вибух. За словами Ігоря Терехова, попередньо, ворог поцілив у район щільної житлової забудови.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що є троє постраждалих після прильоту, а пізніше їхня кількість зросла до 6.

"Серед постраждалих – хлопець 13 років, госпіталізований", – констатував посадовець.

У якому стані постраждалі

Олег Синєгубов відзначив, що до лікувальних установ доправлено 39 людей, з них 2 – у важкому стані, 1 – вкрай важкий у опіковій реанімації.

"13-річна дитина прооперована", – заявив він.

Інші – лікуються амбулаторно.

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