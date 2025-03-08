Масований удар по Костянтинівці: росіяни розбомбили зруйнований супермаркет (відео)

Внаслідок бомбардувань, повітряних ударів та обстрілів поранено 4 людей.
У суботу, 8 березня, російська терористична армія завдала масованого удару по місту Костянтинівка Донецької області.
У міській військовій адміністрації повідомили про 4 поранених внаслідок бомбардувань, повітряних ударів та обстрілів.
Ворог обстріляв місто із РСЗВ “Смерч”, атакував ударним БПЛА літакового типу “Молнія-1”, а також скинув керовані авіаційні бомби.
“За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптеку, крамницю, 6 ліній електропередач і 2 газогони”, - написав у соцмережі начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
Російські терористи також завдали удару по району знищеного залізничного вокзалу та розбомбили пошкоджений влітку минулого року супермаркет. Він повністю згорів.
Відео пожежі опублікували місцеві Telegram-канали.
Нагадаємо, у п'ятницю, 7 березня, росіяни атакували Добропілля на Донеччині. Після атаки виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.
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