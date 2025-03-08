Масований удар по Костянтинівці: росіяни розбомбили зруйнований супермаркет (відео)

У суботу, 8 березня, російська терористична армія завдала масованого удару по місту Костянтинівка Донецької області.

У міській військовій адміністрації повідомили про 4 поранених внаслідок бомбардувань, повітряних ударів та обстрілів.

Ворог обстріляв місто із РСЗВ “Смерч”, атакував ударним БПЛА літакового типу “Молнія-1”, а також скинув керовані авіаційні бомби.

Удар по Костянтинівці 8 березня / Фото: ДСНС

“За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптеку, крамницю, 6 ліній електропередач і 2 газогони”, - написав у соцмережі начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Російські терористи також завдали удару по району знищеного залізничного вокзалу та розбомбили пошкоджений влітку минулого року супермаркет. Він повністю згорів.

Відео пожежі опублікували місцеві Telegram-канали.

У Костянтинівці росіяни повністю розбомбили зруйнований супермаркет

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 березня, росіяни атакували Добропілля на Донеччині. Після атаки виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

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