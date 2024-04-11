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Масований удар по Львівській області: скільки ракет і дронів збила ППО

Масований удар по Львівській області: скільки ракет і дронів збила ППО

Збита ППО ракета. / Фото: Associated Press

На території області сталися влучання.

Зранку 11 квітня російські війська завдали потужного ракетного удару та атакували безпілотниками Львівську область. Сили ППО збили 13 повітряних цілей. 

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, цієї ночі воїни ПвК "Захід" і мобільні вогневі групи збили над Львівщиною сім ворожих безпілотників та шість крилатих ракет. На жаль, є і влучання", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, РФ потужно вдарила ракетами і дронами по Львівській області. Окупанти атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури. 

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