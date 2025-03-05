Масований удар по мирній Одещині: загинув 77-річний чоловік

Ракета влучила у санаторій.
Унаслідок російської атаки 4 березня 2025 року в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Є займання. Пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС. Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється.
Також, під час повітряної тривоги, ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав.
Водночас унаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік.
77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових поранень.
Нагадаємо, що раніше стали відомі перші наслідки атаки безпілотників на Київщину. Йдеться про вибиті вікна та пожежу.
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