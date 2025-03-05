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Масований удар по мирній Одещині: загинув 77-річний чоловік

Масований удар по мирній Одещині: загинув 77-річний чоловік

Уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси під час повітряної тривоги 4 березня / Фото: ТСН.ua

Ракета влучила у санаторій.

Унаслідок російської атаки 4 березня 2025 року в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Є займання. Пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС. Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється.

Також, під час повітряної тривоги, ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав.

Водночас унаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. 

77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових  поранень.

Нагадаємо, що раніше стали відомі перші наслідки атаки безпілотників на Київщину. Йдеться про вибиті вікна та пожежу

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