Масований удар по мирній Одещині: загинув 77-річний чоловік

Унаслідок російської атаки 4 березня 2025 року в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Є займання. Пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС. Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється.

Також, під час повітряної тривоги, ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав.

Водночас унаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік.

77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових поранень.

Нагадаємо, що раніше стали відомі перші наслідки атаки безпілотників на Київщину. Йдеться про вибиті вікна та пожежу.

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