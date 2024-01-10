Масований удар по Покровському району: ідентифіковано тіла семи загиблих

Правоохоронці ідентифікували тіла сімох загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Покровського району Донецької області. Серед них 3-річна дитина. Ідентифікація тіл досі триває

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

"Поліція ідентифікувала сімох загиблих у Покровську та с. Рівне. Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетної атаки 6 січня", - йдеться у повідомленні.

Станом на 10 січня вдалося встановити особи чотирьох загиблих у селі Рівне: загинули трирічна дівчинка, її тато і мама, яким 32 та 30 роки, а також 59-річна бабусю. У Покровську ідентифікували тіла 34-річного чоловіка та двох жінок, віком 37 і 39 років.

"Ідентифікація триває. Поліцейські встановлюють особи ще 4 загиблих", - додали в МВС.

Нагадаємо, вночі проти 6 січня окупанти обстріляли Покровськ у Донецькій області. Окрім житлових будинків, росіяни поцілили в адмінбудівлю.

Також удар припав на село Рівне Мирноградської громади. Було повністю знищено приватний житловий будинок, в якому мешкало шестеро осіб, з них троє дітей.

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