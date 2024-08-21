Масований удар по Україні на День Незалежності: експерт оцінив ймовірність

Росія може готуватися до масованого комбінованого обстрілу України 24 серпня, на День Незалежності. Адже загарбники дуже люблять всілякі святкові та сакральні дати.

Таку думку в коментарі "РБК.Україна" вислови військовий експерт Павло Нарожний.

На питання, чи можуть росіяни в такий спосіб готуватися до України, експерт такий сценарій не виключає.

"Згадаймо масштабну атаку "Шахедів" на Новий рік. Чому саме Новий рік? Хтозна, що в них в голові... Також вони влаштовували комбінований обстріл 8 травня. Тобто вони люблять такі дати. Тому треба й на період Дня Незалежності бути обережними та пильними. Хоча і в інші дні не варто ігнорувати повітряну тривогу", - наголосив Нарожний.

Нагадаємо, що після початку подій у Курській області Росії в західних медіа з’явилося припущення, що путінська армія може готувати масштабну ракетну атаку як помсту Україні. Зокрема, вона може статися 24 серпня або в районі цієї дати.

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