Масований удар ракетами по Дніпропетровщині: кількість загиблих далі зростає

У Дніпропетровській області зростає кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару окупантів вночі 19 квітня. Станом на 10:20 відомо про дев'ятьох жертв, серед яких - троє дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"В лікарні померла дитина, яка отримала важкі поранення під час масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину сьогодні", - йдеться у повідомленні.

До слова, раніше в Офісі генпрокурора інформували про щонайменше 29 поранених мирних жителів.

Своєю чергою, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що на Синельниківщині загинуло троє дітей - це 14-річна дівчинка і шести-річний і восьми-річний хлопчики. Загалом тут загинуло шестеро людей, а шестеро - постраждали.

Як повідомлялося, минулої ночі РФ масовано вдарила ракетами по Дніпру і області. Дніпропетровщина пережила чергову масовану атаку. Під удар ворога потрапили обласний центр, Кривий Ріг, Павлоград, Синельникове.

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