Масований удар РФ: Залужний повідомив, що атакував ворог, скільки і яких ракет збила ППО

Вночі проти вівторка, 2 січня, РФ атакувала Україну безпілотниками Shahed-136/131 та різними типами ракет. Знищено 72 ракети різних типів та 35 дронів. Основним напрямком удару окупаційних військ стала столиця Київ.

Про це повідомив Головнокомандувача Збройних Сил Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі.

"У ніч проти 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти", - йдеться у повідомленні.

За попередніми результатами, агресорка Росія застосувала 99 ракет різних типів. Силами ППО було знищено знищено 72 повітряні цілі:

10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

аеробалістичних ракет Х-47М2 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

крилатих ракет 3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

Зазначається, що спочатку окупанти з південно-східного напрямку запустили БпЛА "Shahed-136/131". Усі 35 ударних дронів було знищено.

Зранку окупанти застосували стратегічну авіацію - це бомбардувальники Ту-95МС. Близько 06:00 16 літаків вийшли на рубежі пуску та запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Зазначається, що від 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.

Загарбники також атакували із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12 ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400. Також з літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.