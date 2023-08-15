Масований ворожий обстріл та вибухи в українських містах: головні новини ночі 15 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 15 серпня 2023 року:
- Одна з наймасштабніших атак від початку війни: все, що відомо про нічний обстріл ворога 15 серпня 2023 року Читати далі –>
- Постраждалі, пожежі та евакуація людей: наслідки атаки по Луцьку та Львову Читати далі –>
- У Луцьку внаслідок атаки ворога - влучання по одному з промислових підприємств: є постраждалі Читати далі –>
- На Львівщині є влучання після вибухів: постраждали приватні помешкання - влада Читати далі –>
- Ворог влучив в одне з підприємств Дніпра під час атаки Читати далі –>
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