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Масований ворожий обстріл та вибухи в українських містах: головні новини ночі 15 серпня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
11к
Час на прочитання
1 хв
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Масований ворожий обстріл та вибухи в українських містах: головні новини ночі 15 серпня 2023 року

Ворог вночі нещадно обстріляв українські міста / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 15 серпня 2023 року:

  • Одна з наймасштабніших атак від початку війни: все, що відомо про нічний обстріл ворога 15 серпня 2023 року Читати далі –>
  • Постраждалі, пожежі та евакуація людей: наслідки атаки по Луцьку та Львову Читати далі –>
  • У Луцьку внаслідок атаки ворога - влучання по одному з промислових підприємств: є постраждалі Читати далі –>
  • На Львівщині є влучання після вибухів: постраждали приватні помешкання - влада Читати далі –>
  • Ворог влучив в одне з підприємств Дніпра під час атаки Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
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