- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Масований комбінований удар по Кременчуку: у місті перебої з електро-, водо- та теплопостачанням
У Кременчуку після чергового масованого комбінованого удару по об’єктах інфраструктури зафіксовано перебої зі світлом, водою та теплом. Міські служби працюють у цілодобовому режимі для відновлення критичних систем.
У Кременчуку знову зафіксовано масовану комбіновану атаку по об’єктах критичної інфраструктури. У місті частково відсутні світло, вода та тепло, міські служби працюють у посиленому режимі.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що офіційну інформацію про масштаби руйнувань та наслідки удару оголосять після завершення оцінки ситуації обласною військовою адміністрацією.
За його словами, у низці районів спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплопостачанням. Усі комунальні та аварійні служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу критичних систем міста.
Малецький закликав мешканців залишатися в безпечних місцях, суворо дотримуватися правил безпеки та не публікувати фото чи відео з місць ударів, адже це питання спільної безпеки.
«Тримаємося разом. Місто працює. Ми все відновимо», — наголосив мер.