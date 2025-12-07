Масований комбінований удар по Кременчуку: у місті перебої з електро-, водо- та теплопостачанням

Кременчук / © із соцмереж

У Кременчуку знову зафіксовано масовану комбіновану атаку по об’єктах критичної інфраструктури. У місті частково відсутні світло, вода та тепло, міські служби працюють у посиленому режимі.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що офіційну інформацію про масштаби руйнувань та наслідки удару оголосять після завершення оцінки ситуації обласною військовою адміністрацією.

За його словами, у низці районів спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплопостачанням. Усі комунальні та аварійні служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу критичних систем міста.

Малецький закликав мешканців залишатися в безпечних місцях, суворо дотримуватися правил безпеки та не публікувати фото чи відео з місць ударів, адже це питання спільної безпеки.

«Тримаємося разом. Місто працює. Ми все відновимо», — наголосив мер.