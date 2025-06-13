Масований наліт БПЛА на Крим: вибухи охопили Сімферополь, Євпаторію, Севастополь та інші райони

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 13 червня 2025 року над низкою міст та районів окупованого Криму пролунали масові вибухи, супроводжувані звуками безпілотників.

За повідомленнями очевидців та моніторингових каналів, атаки БПЛА зафіксовано у Сімферополі та його околицях, Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Саках, Новофедорівці, Качі та Кіровському районі.

Особливо гучно було в районі Перевального, де, за словами місцевих, розташована військова частина російських окупаційних військ. Над усіма цими населеними пунктами очевидці чули дзижчання безпілотників і гучні вибухи, характерні для роботи протиповітряної оборони.

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Також повідомляється, що дрони “відвідали” аеродроми "Саки", "Гвардійське" та "Кіровське". Результати атаки поки що невідомі.

На цей момент точна інформація про кількість уражених об'єктів — відсутня.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оцінив вплив безпілотників на перебіг бойових дій в Україні та назвав це ”війною дронів”. Президент США зізнався, що для нього було несподіванкою, наскільки потужними можуть бути бойові дрони.