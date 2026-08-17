Масований наліт на Москву: як українські безпілотники змінюють перебіг війни

Наземні дрони ЗСУ / © Associated Press

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Під час однієї з наймасштабніших атак дронами на Москву британські технології вперше застосували для ударів углиб РФ, спричинивши потужні пожежі та руйнування на складському комплексі.

Про це пише британське видання The Sun.

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Ніколи раніше війна не велася переважно безпілотними системами. Сьогодні вони всюди: від затоплення ворожих кораблів до евакуації поранених бійців з поля бою. Вони здатні літати, пірнати, баражувати, вести розвідку та вести вогонь. Найдешевші цивільні квадрокоптери DJI коштують кілька сотень фунтів, тоді як далекобійні британські системи Nyan з розмахом крил у майже три метри здатні уражати цілі на відстані понад 240 кілометрів.

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Фахівці поділяють усе різноманіття сучасних безпілотних систем на три основні категорії: ударні, розвідувальні та логістичні.

1. Ударні безпілотники та камікадзе

FPV-дрони одноразового використання: Еволюціонували від звичайних цивільних квадрокоптерів з прив’язаною вибухівкою до високошвидкісних гоночних машин. Найсвіжіший етап їхнього розвитку — FPV-дрони на оптоволокні. Вони розмотують тонку нитку зв’язку під час польоту, що забезпечує стійкість до засобів РЕБ та кришталево чисте 4K-зображення.

Баражуючі боєприпаси: Спеціалізовані військові безпілотники з характерним X-подібним крилом (наприклад, західна система Helsing HX-2). Вони годинами чатують у повітрі, чекаючи на ціль, після чого пікірують на швидкості близько 320 км/год.

Дрони-перехоплювачі: Призначені для знищення ворожих безпілотників (зокрема іранських Shahed). Такі українські розробки, як P1-Sun та «Октопус», коштують кілька тисяч фунтів, що значно дешевше за зенітні ракети та самі цілі.

Ударні безпілотники великого радіуса дії: Здатні завдавати ударів за сотні й тисячі кілометрів. Іранські «Шахеди» поступаються місцем понад 25 типам українських далекобійних систем, які щоніч атакують НПЗ та склади боєприпасів у РФ.

Дрони-бомбардувальники: Важкі багатороторні системи (наприклад, український «Вампір»), здатні скидати мінометні міни та гранати прямо у відкриті люки ворожих танків.

Морські камікадзе та носії ракет: Українські безпілотні катери Magura V5 та Sea Baby розгромили Чорноморський флот РФ і змусили його залишки відступити з окупованого Криму. Нові модифікації додатково оснащують ракетами P-73 (Archer) для захисту від гелікоптерів.

Підводні безпілотники: УкраїнськийSub Sea Baby вже атакував російський підводний човен класу «Кіло» у Новоросійську, а нова розробка Sea Trident здатна нести бойову частину вагою в одну тонну.

Наземні роботизовані комплекси: Дистанційно керовані колісні або гусеничні платформи з вибухівкою або кулеметами, які штурмують позиції ворога.

2. Розвідувальні дрони та засоби РЕБ

Збір розвідданих: Будь-який дрон із камерою чи антеною здатний коригувати артилерію або виявляти ворожі радари. Серед них — як легкі українські «Лелеки», так і довготривалі американські системи Puma. На морі та суходолі дрони додатково використовують акустичні датчики для виявлення руху техніки чи кораблів.

РЕБ та ретрансляція: Безпілотники слугують повітряними платформами для глушіння ворожого зв’язку або ретрансляції сигналу для власних підрозділів.

3. Логістичні дрони та носії

Наземні роботи (UGV): Через високу щільність ворожих FPV-дронів зона в межах 50 км від лінії фронту стала вкрай небезпечною для транспорту. Забезпечення бійців їжею, боєприпасами та евакуація поранених у броньованих капсулах все частіше покладається на безпілотні наземні машини розміром від валізи до цивільного авто.

Дрони-матки: Великі безпілотники, здатні транспортувати менші FPV-дрони ближче до цілі або доправляти важкі вантажі підрозділам у сірій зоні.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» розповів про наслідки ударів українських безпілотників по військових, енергетичних і промислових об’єктах держави-агресорки.

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