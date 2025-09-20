- Дата публікації
Масований нічний обстріл, Трамп поговорив з Сі Цзіньпіном про Україну: головні новини ночі 20 вересня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 вересня 2025 року:
Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну: у низці міст пролунали вибухи
На Дніпропетровщині лунають вибухи: регіон під атакою російських БпЛА
Росія вночі атакувала Україну безпілотниками
У РФ злітали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін готовий допомогти завершити війну в Україні