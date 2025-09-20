ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2393
1 хв

Масований нічний обстріл, Трамп поговорив з Сі Цзіньпіном про Україну: головні новини ночі 20 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Обстріл України

Обстріл України / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 вересня 2025 року:

  • Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну: у низці міст пролунали вибухи Читати далі –>

  • На Дніпропетровщині лунають вибухи: регіон під атакою російських БпЛА Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>

  • У РФ злітали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС Читати далі –>

  • Трамп заявив, що Сі Цзіньпін готовий допомогти завершити війну в Україні Читати далі –>

2393
