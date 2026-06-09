- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 371
- Час на прочитання
- 1 хв
Стратегічна поразка РФ та масований обстріл однієї з областей: головні новини ночі 9 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 червня 2026 року:
Загиблі, поранені, руйнування та пожежі: наслідки масованого обстрілу Харківщини Читати далі –>
«Годі вже»: США в ООН різко висловилися щодо російської агресії Читати далі –>
Трамп розповів, коли він оголосить про «повну перемогу» над Іраном Читати далі –>
Троє людей загинули внаслідок масованої атаки на Харківщину Читати далі –>
Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Коментарі
Сортувати: