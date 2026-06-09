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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
371
Час на прочитання
1 хв

Стратегічна поразка РФ та масований обстріл однієї з областей: головні новини ночі 9 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки атаки на Харківщину

Наслідки атаки на Харківщину / © Олег Синєгубов

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 червня 2026 року:

  • Загиблі, поранені, руйнування та пожежі: наслідки масованого обстрілу Харківщини Читати далі –>

  • «Годі вже»: США в ООН різко висловилися щодо російської агресії Читати далі –>

  • Трамп розповів, коли він оголосить про «повну перемогу» над Іраном Читати далі –>

  • Троє людей загинули внаслідок масованої атаки на Харківщину Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
371
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