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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Масований обстріл Харкова, Росія готується напасти на НАТО: головні новини ночі 11 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки обстрілу Харкова

Наслідки обстрілу Харкова / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 червня 2025 року:

  • Пожежі, руйнування, загиблі та багато поранених: влада розповіла про наслідки атаки на Харків (фото) Читати далі –>

  • «Це буде фінал»: дипломат Чалий заявив, що Путін спробує підняти градус напруги Читати далі –>

  • Харків масовано атакували БпЛА Читати далі –>

  • У Лос-Анджелесі ввели комендантську годину, Трамп погрожує вʼязницею учасникам протестів Читати далі –>

  • У Німеччині заявили, що мають докази підготовки Росії до війни з НАТО Читати далі –>

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