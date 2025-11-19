- Дата публікації
Масований обстріл Харкова: влучання в 9-поверховий будинок, є постраждалі
Внаслідок ворожої атаки у Харкові виникли пожежі та є постраждалі, остаточні дані про кількість травмованих уточнюються.
У Харкові вночі стався масований обстріл містa ворожими безпілотниками. За попередньою інформацією, під ударом опинилися Слобідський та Основ'янський райони. Загалом зафіксовано атаку 11 ударних БпЛА.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Один із дронів влучив у 9-поверховий житловий будинок у Слобідському районі, що спричинило масштабну пожежу. Внаслідок цього удару є постраждалі, кількість яких уточнюється.
Також попередньо відомо про влучання поблизу одного з медичних закладів міста. Пошкоджено будівлю, кілька автомобілів, поранення дістав лікар.
Крім того, в Основ'янському районі спалахнули гаражі після ворожого удару.
На місця влучань прямують та працюють підрозділи ДСНС, а також бригади екстреної медичної допомоги. Вся оперативна інформація уточнюється.
З постраждалого підʼїзду багатоповерхівки евакуйовано 22 людини.
