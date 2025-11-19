ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Масований обстріл Харкова: влучання в 9-поверховий будинок, є постраждалі

Внаслідок ворожої атаки у Харкові виникли пожежі та є постраждалі, остаточні дані про кількість травмованих уточнюються.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Харків

Харків / © із соцмереж

У Харкові вночі стався масований обстріл містa ворожими безпілотниками. За попередньою інформацією, під ударом опинилися Слобідський та Основ'янський райони. Загалом зафіксовано атаку 11 ударних БпЛА.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

  • Один із дронів влучив у 9-поверховий житловий будинок у Слобідському районі, що спричинило масштабну пожежу. Внаслідок цього удару є постраждалі, кількість яких уточнюється.

  • Також попередньо відомо про влучання поблизу одного з медичних закладів міста. Пошкоджено будівлю, кілька автомобілів, поранення дістав лікар.

  • Крім того, в Основ'янському районі спалахнули гаражі після ворожого удару.

  • На місця влучань прямують та працюють підрозділи ДСНС, а також бригади екстреної медичної допомоги. Вся оперативна інформація уточнюється.

  • З постраждалого підʼїзду багатоповерхівки евакуйовано 22 людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явилося відео наслідків обстрілу Балаклії.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie