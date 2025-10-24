- Дата публікації
Масований обстріл Херсона 24 жовтня: загинула працівниця "Укрпошти"
Жінка саме їхала на роботу, коли росіяни влаштували потужний обстріл.
Через ранковий обстріл Херсона 24 жовтня загинули три місцеві жительки. Ще понад 20 осіб зазнали поранень. Серед жертв — працівниця «Укрпошти».
Про це повідомив Ігор Смілянський, гендиректор «Укрпошти».
«Чергова втрата для поштової родини „Укрпошта“. Сьогодні Росія вбила нашу очільницю відділення в Херсоні — Каріну — дорогою до роботи. Вона їхала маршруткою, коли терористи вдарили „Градом“ по мирних людях. У Каріни залишилися син і чоловік», — зазначив він.
Нагадаємо, у Херсоні вночі і вранці 24 жовтня внаслідок російських ударів загинули три людини, ще щонайменше 20, серед яких підліток, постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації.
«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили вісім багатоповерхівок і 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, приватні підприємства та автомобілі», — повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.