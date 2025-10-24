Масований обстріл Херсона 24 жовтня: загинула працівниця "Укрпошти"

Наслідки атаки / © Getty Images

Реклама

Через ранковий обстріл Херсона 24 жовтня загинули три місцеві жительки. Ще понад 20 осіб зазнали поранень. Серед жертв — працівниця «Укрпошти».

Про це повідомив Ігор Смілянський, гендиректор «Укрпошти».

«Чергова втрата для поштової родини „Укрпошта“. Сьогодні Росія вбила нашу очільницю відділення в Херсоні — Каріну — дорогою до роботи. Вона їхала маршруткою, коли терористи вдарили „Градом“ по мирних людях. У Каріни залишилися син і чоловік», — зазначив він.

Реклама

Нагадаємо, у Херсоні вночі і вранці 24 жовтня внаслідок російських ударів загинули три людини, ще щонайменше 20, серед яких підліток, постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили вісім багатоповерхівок і 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, приватні підприємства та автомобілі», — повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.