Масований обстріл Херсона: в місті виникли пожежі, є постраждалі (фото)

Російські окупаційні війська в ніч проти неділі, 8 лютого, завдали масованого удару з реактивних систем залпового вогню по житлових кварталах Центрального та Корабельного районів Херсона. Внаслідок обстрілу поранення отримали семеро жінок.

Про це повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

Пожежі та порятунок з-під завалів

Ворожі снаряди спричинили масштабні загоряння за різними адресами: вогонь охопив приватні садиби, багатоквартирний будинок, складські приміщення та гаражі.

Як зазначають у ДСНС України, рятувальникам довелося працювати в умовах повторних загроз, проте їм вдалося врятувати двох людей: одну жінку деблокували з-під завалів приватного будинку, іншу — евакуювали з пошкодженої квартири.

Стан потерпілих

За даними медиків, травми отримали жінки віком від 44 до 86 років. Чотирьом потерпілим допомогу надали на місці — у них діагностували контузії та закриті черепно-мозкові травми.

Трьох жінок довелося шпиталізувати. Найважчий стан у 68-річної херсонки, яка отримала опіки дихальних шляхів, рук та ніг, а також у 86-річної пенсіонерки з уламковим пораненням стегна.

