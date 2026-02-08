ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Масований обстріл Херсона: в місті виникли пожежі, є постраждалі (фото)

В ніч проти 8 лютого Херсон здригнувся від серії потужних вибухів, акі перетворили домівки мирних мешканців на пастки з вогню та уламків.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Наслідки обстрілу Херсона

Внаслідок артобстрілу в Херсоні виникли пожежі / © ДСНС

Російські окупаційні війська в ніч проти неділі, 8 лютого, завдали масованого удару з реактивних систем залпового вогню по житлових кварталах Центрального та Корабельного районів Херсона. Внаслідок обстрілу поранення отримали семеро жінок.

Про це повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

/ © ДСНС

© ДСНС

Пожежі та порятунок з-під завалів

Ворожі снаряди спричинили масштабні загоряння за різними адресами: вогонь охопив приватні садиби, багатоквартирний будинок, складські приміщення та гаражі.

/ © ДСНС

© ДСНС

Як зазначають у ДСНС України, рятувальникам довелося працювати в умовах повторних загроз, проте їм вдалося врятувати двох людей: одну жінку деблокували з-під завалів приватного будинку, іншу — евакуювали з пошкодженої квартири.

/ © ДСНС

© ДСНС

Стан потерпілих

За даними медиків, травми отримали жінки віком від 44 до 86 років. Чотирьом потерпілим допомогу надали на місці — у них діагностували контузії та закриті черепно-мозкові травми.

/ © ДСНС

© ДСНС

Трьох жінок довелося шпиталізувати. Найважчий стан у 68-річної херсонки, яка отримала опіки дихальних шляхів, рук та ніг, а також у 86-річної пенсіонерки з уламковим пораненням стегна.

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, енергетичне перемир’я виявилося пасткою для України. В ISW вважають, що Кремль використав паузу в атаках для накопичення ракет та тиску на мирні переговори.

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie