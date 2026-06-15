Масований обстріл Києва: у Повітряних силах пояснили, як фото уламків Patriot допомагають ворогу

Робота ППО / © tsn.ua

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Російська пропаганда активно використовує фотографії уламків ракет, які українці викладають у соцмережі, для створення фейків та виправдання власних воєнних злочинів.

Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у Facebook, коментуючи наслідки чергової масованої атаки на столицю.

За його словами, Київ зазнав одного з найбільших ударів балістичними ракетами. Для відбиття атаки протиповітряна оборона застосувала комплекси Patriot. Попри ефективну роботу ППО, внаслідок масованого нальоту є руйнування, постраждалі та загиблі, зокрема зафіксовано загоряння на території Лаври.

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Водночас представник ПС ЗСУ звернув увагу на критичну помилку користувачів соцмереж, яка підіграє ворогу. Після нічної атаки у Мережі з’явилися знімки фрагмента ракети Patriot, яка, ймовірно, збила російську гіперзвукову ракету «Циркон».

«Українці фотографують фрагмент ракети Patriot і, навіть не розуміючи, чия вона, публікують це фото в мережах», — зазначив він.

Ігнат продемонстрував скриншоти з ворожих Telegram-каналів, які миттєво підхопили ці кадри. Російські пропагандисти використали фото українських користувачів для просування чергового наративу про те, що Україна нібито «сама себе обстріляла».

Скриншоти з ворожих Telegram-каналів / © Facebook Юрія Ігната

Представник Повітряних сил вкотре закликав громадян бути свідомими та за жодних обставин не публікувати уламки будь-яких ракет, аби не ставати інструментом в інформаційній війні РФ проти України.

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Нагадаємо, Росія у ніч проти 15 червня здійснила одну з наймасштабніших атак на столицю за останній час. Наслідки ударів та падіння уламків зафіксовані фактично по всьому місту.

Внаслідок нічного російського обстрілу Києва суттєвих руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра — об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під посиленим захистом Гаазької конвенції. Крім того, пошкоджено Мистецький арсенал і кіностюдію ім. О Довженка.

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