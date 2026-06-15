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Масований обстріл Києва: у Повітряних силах пояснили, як фото уламків Patriot допомагають ворогу
Юрій Ігнат закликав українців негайно припинити публікацію фотографій фрагментів ракет, оскільки російська пропаганда використовує цей контент для створення фейків про «самообстріли» Києва.
Російська пропаганда активно використовує фотографії уламків ракет, які українці викладають у соцмережі, для створення фейків та виправдання власних воєнних злочинів.
Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у Facebook, коментуючи наслідки чергової масованої атаки на столицю.
За його словами, Київ зазнав одного з найбільших ударів балістичними ракетами. Для відбиття атаки протиповітряна оборона застосувала комплекси Patriot. Попри ефективну роботу ППО, внаслідок масованого нальоту є руйнування, постраждалі та загиблі, зокрема зафіксовано загоряння на території Лаври.
Водночас представник ПС ЗСУ звернув увагу на критичну помилку користувачів соцмереж, яка підіграє ворогу. Після нічної атаки у Мережі з’явилися знімки фрагмента ракети Patriot, яка, ймовірно, збила російську гіперзвукову ракету «Циркон».
«Українці фотографують фрагмент ракети Patriot і, навіть не розуміючи, чия вона, публікують це фото в мережах», — зазначив він.
Ігнат продемонстрував скриншоти з ворожих Telegram-каналів, які миттєво підхопили ці кадри. Російські пропагандисти використали фото українських користувачів для просування чергового наративу про те, що Україна нібито «сама себе обстріляла».
Представник Повітряних сил вкотре закликав громадян бути свідомими та за жодних обставин не публікувати уламки будь-яких ракет, аби не ставати інструментом в інформаційній війні РФ проти України.
Нагадаємо, Росія у ніч проти 15 червня здійснила одну з наймасштабніших атак на столицю за останній час. Наслідки ударів та падіння уламків зафіксовані фактично по всьому місту.
Внаслідок нічного російського обстрілу Києва суттєвих руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра — об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під посиленим захистом Гаазької конвенції. Крім того, пошкоджено Мистецький арсенал і кіностюдію ім. О Довженка.