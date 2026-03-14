Масований обстріл Київщини: є загиблий, поранені та значні руйнування
Ворога завдав масованого ракетно-дронового удару по Києву та області.
Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 14 березня у Броварах загинула людина і ще вісім осіб отримали поранення.
Про це повідомив міський очільник Ігор Сапожко.
«Станом на зараз 8 постраждалих та, на жаль, одного загиблого. Усі перебувають в нашій лікарні, надається вся необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про ще одну постраждалу людину у Вишгородському районі.
В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі.
У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку.
У Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
«На місцях працюють усі оперативні служби — рятувальники, медики, поліція. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки і допомогти людям», — зазначив Калашник.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 14 березня здійснюють масовану ракетно-дронову атаку України.
Ми раніше інформували, що ворог в ніч проти 14 березня атакував Київ та область балістичними та протикорабельними ракетами.