Укрaїнa
1085
1 хв

Масований обстріл Київщини: є загиблий, поранені та значні руйнування

Ворога завдав масованого ракетно-дронового удару по Києву та області.

Ігор Бережанський
Наслідки обстрілу Броварів

Наслідки обстрілу Броварів / © Ігор Сапожко/Facebook

Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 14 березня у Броварах загинула людина і ще вісім осіб отримали поранення.

Про це повідомив міський очільник Ігор Сапожко.

«Станом на зараз 8 постраждалих та, на жаль, одного загиблого. Усі перебувають в нашій лікарні, надається вся необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про ще одну постраждалу людину у Вишгородському районі.

  • В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі.

  • У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку.

  • У Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

«На місцях працюють усі оперативні служби — рятувальники, медики, поліція. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки і допомогти людям», — зазначив Калашник.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 14 березня здійснюють масовану ракетно-дронову атаку України.

Ми раніше інформували, що ворог в ніч проти 14 березня атакував Київ та область балістичними та протикорабельними ракетами.

