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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
8088
Час на прочитання
1 хв

Масований обстріл Україні та його наслідки: головні новини ночі 6 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Обстріл України

Обстріл України / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 червня 2025 року:

  • Росія вдарила по Тернополю: у місті проблеми з електро та водопостачанням Читати далі –>

  • Влада Києва розповіла про наслідки масованого обстрілу: багато загиблих та пошкоджень Читати далі –>

  • Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну: де пролунали вибухи Читати далі –>

  • Масована атака на Луцьк: пошкодження, поранені й вибухи всю ніч Читати далі –>

  • У Києві під час атаки БпЛА виникли перебої зі світлом Читати далі –>

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