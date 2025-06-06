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Масований обстріл Україні та його наслідки: головні новини ночі 6 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 червня 2025 року:
Росія вдарила по Тернополю: у місті проблеми з електро та водопостачанням Читати далі –>
Влада Києва розповіла про наслідки масованого обстрілу: багато загиблих та пошкоджень Читати далі –>
Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну: де пролунали вибухи Читати далі –>
Масована атака на Луцьк: пошкодження, поранені й вибухи всю ніч Читати далі –>
У Києві під час атаки БпЛА виникли перебої зі світлом Читати далі –>