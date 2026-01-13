Масований обстріл України: Портников пояснив, яке послання ударами хоче передати Путін

Російська атака / © ТСН.ua

Російські окупанти продовжують терор українських міст, намагаючись залишити населення без тепла та води. Проте удар по Львівщині із застосуванням ракети «Орешнік» має не лише воєнну, а й глибоку політичну мету.

Про це заявив публіцист та журналіст Віталій Портников.

На думку Портникова, якщо перший удар по Дніпру був демонстрацією технологічних можливостей для України, то атака на Львівщину спрямована на залякування європейців.

«Це в останню чергу спроба залякати українців. Українців примушують до капітуляції всім арсеналом засобів. Але от налякати європейців Путін прагне», — зазначає журналіст.

За словами експерта, Путін усвідомлює складність економічної ситуації в Росыъ та масштабні втрати на фронті, тому прагне завершити війну на умовах капітуляції Києва.

Проте рішучість Євросоюзу, зокрема рішення про виділення гранту в 90 мільярдів доларів, стала для нього неприємним сюрпризом. Ці кошти дозволять Україні протриматися наступні два роки, що ламає плани Кремля.

До чого тут Трамп

Портников наголошує, що удар «Орешніком» — це превентивний захід проти можливого розміщення європейського військового контингенту в Україні навіть після припинення вогню. Путін хоче, щоб на момент переговорів європейці були занадто налякані для таких рішень.

Окрім того, це чіткий сигнал для президента США Дональда Трампа.

«Це сигнал Трампу — щоб американський президент і не думав узгоджувати якісь умови миру з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Щоб він усвідомив: домовлятися потрібно тільки з Путіним і виключно на його умовах», — пояснює публіцист.

Чому не варто боятися погроз Кремля

Аналітик застерігає від недооцінки неадекватності ворога, проте наголошує: історія доводить, що Путін розуміє лише мову сили.

Портников навів приклади союзників Кремля — Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Віктора Януковича. У критичні моменти, коли проти них застосовували реальну силу чи тиск, Путін нічим не зміг їм допомогти.

Експерт переконаний, коли з Москвою намагаються домовлятися — вона запускає ракети, а коли з нею розмовляють мовою санкцій та тиску — вона відступає.

Нагадаємо, вночі проти 13 січня російська армія завдала чергового масованого удару ракетами та безпілотниками по енергетичній інфраструктурі України. Під обстрілами опинилися кілька областей, зокрема Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Одеська, Сумська, Харківська та Донецька, є руйнування житлових і цивільних об’єктів.

За словами президента Володимира Зеленського, ракетний удар по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині призвів до загибелі чотирьох людей. Найскладнішою залишається ситуація на Київщині, де сотні тисяч родин залишилися без електропостачання, у громадах працюють пункти незламності.