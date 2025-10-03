- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 9494
- Час на прочитання
- 1 хв
Масований обстріл України, США не зможуть постачати Україні ракети Tomahawk: головні новини ночі 3 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 жовтня 2025 року:
Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну: де лунають вибухи Читати далі –>
США, ймовірно, не зможуть постачати Україні ракети Tomahawk — Reuters Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>
У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ракетами Читати далі –>
Нідерланди виступили проти прискореного вступу України до ЄС Читати далі –>