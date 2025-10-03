ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
9494
1 хв

Масований обстріл України, США не зможуть постачати Україні ракети Tomahawk: головні новини ночі 3 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Обстріл України

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 жовтня 2025 року:

Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну: де лунають вибухи

США, ймовірно, не зможуть постачати Україні ракети Tomahawk — Reuters

Росія вночі атакувала Україну безпілотниками

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ракетами

Нідерланди виступили проти прискореного вступу України до ЄС

