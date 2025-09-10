ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
20k
1 хв

Масований обстріл України та атака БпЛА на Польщу: головні новини ночі 10 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Обстріл України та Польщі

Обстріл України та Польщі / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 вересня 2025 року:

  • Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні: де лунали вибухи Читати далі –>

  • Небезпека російських дронів: у Польщі закрили аеропорти та підняли військову авіацію Читати далі –>

  • У РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Читати далі –>

  • У низці українських міст вночі пролунали вибухи: працює ППО Читати далі –>

  • Кілька БпЛА з України вилетіли у Польщу — ПС Читати далі –>

