ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
12k
Час на прочитання
1 хв

Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 10 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Масований обстріл України

Масований обстріл України / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 жовтня 2025 року:

«Кинджали», балістика та авіабомби: ворог зранку завдав масованого ракетного удару по Україні Читати далі –>

Масована атака на Київ: у частині столиці блекаут та проблеми з водопостачанням Читати далі –>

Росія завдала масованого удару по енергосистемі України Читати далі –>

Масована атака дронів РФ: вибухи пролунали в кількох містах України Читати далі –>

Внаслідок атаки на Запоріжжя загинув 7-річний хлопчик — ОВА Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
12k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie