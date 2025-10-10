- Дата публікації
Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 10 жовтня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 жовтня 2025 року:
«Кинджали», балістика та авіабомби: ворог зранку завдав масованого ракетного удару по Україні Читати далі –>
Масована атака на Київ: у частині столиці блекаут та проблеми з водопостачанням Читати далі –>
Росія завдала масованого удару по енергосистемі України Читати далі –>
Масована атака дронів РФ: вибухи пролунали в кількох містах України Читати далі –>
Внаслідок атаки на Запоріжжя загинув 7-річний хлопчик — ОВА Читати далі –>