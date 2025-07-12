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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5816
Час на прочитання
1 хв

Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 12 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Бомбардувальник Ту-95МС

Бомбардувальник Ту-95МС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 липня 2025 року:

  • Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні: куди бив ворог Читати далі –>

  • Зупинка допомоги Україні — у Сенаті хочуть розслідувати дії голови Пентагону Гегсета Читати далі –>

  • Знищений приватний житловий будинок: мер Луцька розповів про наслідки нічного обстрілу Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Європі Читати далі –>

  • Нічний обстріл Львова: є постраждалі, пошкоджені будинки і авто Читати далі –>

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