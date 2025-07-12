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Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 12 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 липня 2025 року:
Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні: куди бив ворог Читати далі –>
Зупинка допомоги Україні — у Сенаті хочуть розслідувати дії голови Пентагону Гегсета Читати далі –>
Знищений приватний житловий будинок: мер Луцька розповів про наслідки нічного обстрілу Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Європі Читати далі –>
Нічний обстріл Львова: є постраждалі, пошкоджені будинки і авто Читати далі –>