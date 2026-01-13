ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
4630
1 хв

Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 13 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Масований обстріл України

Масований обстріл України / © tsn.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 січня 2026 року:

  • Росія здійснює масовану атаку на українську енергетику Читати далі –>

  • На Харківщині внаслідок нічного обстрілу загинуло двоє людей — ОВА Читати далі –>

  • В Одесі вночі пролунали вибухи: місто атакували БпЛА Читати далі –>

  • У Харкові ворог атакував дитячий санаторій: там зайнялася пожежа Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

