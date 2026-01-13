- Дата публікації
Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 13 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 січня 2026 року:
Росія здійснює масовану атаку на українську енергетику
На Харківщині внаслідок нічного обстрілу загинуло двоє людей — ОВА
В Одесі вночі пролунали вибухи: місто атакували БпЛА
У Харкові ворог атакував дитячий санаторій: там зайнялася пожежа
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА