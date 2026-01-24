- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3044
- Час на прочитання
- 1 хв
Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 24 січня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 січня 2026 року:
Росія вночі здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну Читати далі –>
На Київщині внаслідок атаки ворога поранені четверо людей — КОВА Читати далі –>
Влада Києва розповіла про наслідки масованої атаки на столицю Читати далі –>
Атака БпЛА на Харків: відомо про влучання у лікарню, пологовий будинок та 10 постраждалих Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>