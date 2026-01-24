ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3044
1 хв

Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 24 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ракетний обстріл

Ракетний обстріл / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 січня 2026 року:

  • Росія вночі здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну Читати далі –>

  • На Київщині внаслідок атаки ворога поранені четверо людей — КОВА Читати далі –>

  • Влада Києва розповіла про наслідки масованої атаки на столицю Читати далі –>

  • Атака БпЛА на Харків: відомо про влучання у лікарню, пологовий будинок та 10 постраждалих Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

