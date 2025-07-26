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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2110
Час на прочитання
1 хв

Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 26 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ обстріляла Україну

РФ обстріляла Україну / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 липня 2025 року:

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  • Ворог просунувся на Донеччині та Харківщині — DeepState Читати далі –>

  • Атака КАБами на Харків: двоє поранених, пошкоджено будівлі й авто Читати далі –>

  • Кремль навмисно затягує переговори з Україною: в ISW назвали причини Читати далі –>

  • Ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині — ОВА Читати далі –>

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