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- Укрaїнa
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Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 27 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 серпня 2026 року:
Росія вдарила балістикою по Україні: під атакою опинилися кілька міст Читати далі –>
Франція допомагає Путіну кошмарити Україну балістикою: Київ розкрив деталі нової ракети РФ Читати далі –>
Росія вдарила балістикою по Києву: також під ударом низка інших регіонів Читати далі –>
Вночі Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Київ вдруге атакували балістикою: влада розповіла перші наслідки обстрілу Читати далі –>
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