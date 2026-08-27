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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
903
Час на прочитання
1 хв

Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 27 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Масований обстріл

Масований обстріл / © tsn.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 серпня 2026 року:

  • Росія вдарила балістикою по Україні: під атакою опинилися кілька міст Читати далі –>

  • Франція допомагає Путіну кошмарити Україну балістикою: Київ розкрив деталі нової ракети РФ Читати далі –>

  • Росія вдарила балістикою по Києву: також під ударом низка інших регіонів Читати далі –>

  • Вночі Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Київ вдруге атакували балістикою: влада розповіла перші наслідки обстрілу Читати далі –>

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