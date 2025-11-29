ТСН у соціальних мережах

Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 29 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Масований обстріл

Масований обстріл / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 листопада 2025 року:

