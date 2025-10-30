ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1083
1 хв

Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 30 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ масовано обстріляла Україну

РФ масовано обстріляла Україну

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 жовтня 2025 року:

Вибухи пролунали на Івано-Франківщині Читати далі –>

Росія здійснила масовано ракетно-дронову атаку на Україну Читати далі –>

Атака дронами на Київщину: постраждала жінка — ОВА Читати далі –>

Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї США Читати далі –>

Атака по Україні: де запроваджено аварійні відключення світла Читати далі –>

