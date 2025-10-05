ТСН у соціальних мережах

Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 5 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ракетний удар по Україні

Ракетний удар по Україні / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 жовтня 2025 року:

Львів розривають вибухи: місто атакують ракетами Читати далі –>

Росія здійснила масований обстріл України: де лунають вибухи Читати далі –>

Внаслідок атаки на Запоріжжя загинула людина: ще кілька зазнали поранень — ОВА Читати далі –>

Росія вночі масовано атакувала безпілотниками Читати далі –>

Івано-Франківськ: у місті чутно серію вибухів Читати далі –>

