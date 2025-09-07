ТСН у соціальних мережах

5421
1 хв

Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 7 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 вересня 2025 року:

  • Росія цілеспрямовано націлює ударні БпЛА на багатоповерхівки Києва — КМВА Читати далі –>

  • В оточенні Путіна зростає кількість противників війни — Буданов Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Загиблі, постраждалі та руйнування: наслідки масованої атаки на Україну Читати далі –>

  • Портников назвав плани Путіна на майбутні роки війни проти України Читати далі –>

