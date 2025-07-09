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Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 9 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 липня 2025 року:
Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні: куди бив ворог Читати далі –>
США підтвердили використання Росією хімзброї в Україні Читати далі –>
У Луцьку вночі пролунали потужні вибухи: місто під масованим ударом Читати далі –>
Прем’єрка Данії попередила про ймовірну нову агресію Росії в Європі Читати далі –>
У Києві спрацювала ППО через атаку дронів Читати далі –>