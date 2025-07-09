ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
9752
Час на прочитання
1 хв

Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 9 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ обстріляла Україну

РФ обстріляла Україну / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 липня 2025 року:

  • Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні: куди бив ворог Читати далі –>

  • США підтвердили використання Росією хімзброї в Україні Читати далі –>

  • У Луцьку вночі пролунали потужні вибухи: місто під масованим ударом Читати далі –>

  • Прем’єрка Данії попередила про ймовірну нову агресію Росії в Європі Читати далі –>

  • У Києві спрацювала ППО через атаку дронів Читати далі –>

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie