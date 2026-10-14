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- Укрaїнa
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Масований ракетний обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 14 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 жовтня 2026 року:
Росія масовано атакувала Україну балістичними ракетами: під ударом кілька регіонів Читати далі –>
Ракетна атака на Київ і Житомир: вночі ворог запустив балістику Читати далі –>
Ворог атакував великий обласний центр на заході України: влада розповіла про наслідки Читати далі –>
Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 21 особи Читати далі –>
Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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