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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
8831
Час на прочитання
1 хв

Масований ракетний обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 14 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Масований обстріл України

Масований обстріл України / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 жовтня 2026 року:

  • Росія масовано атакувала Україну балістичними ракетами: під ударом кілька регіонів Читати далі –>

  • Ракетна атака на Київ і Житомир: вночі ворог запустив балістику Читати далі –>

  • Ворог атакував великий обласний центр на заході України: влада розповіла про наслідки Читати далі –>

  • Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 21 особи Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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