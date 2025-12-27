- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 7030
- Час на прочитання
- 1 хв
Масований ракетний обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 27 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 грудня 2025 року:
