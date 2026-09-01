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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4097
Час на прочитання
1 хв

Масований ракетний удар по Києву та його наслідки: головні новини ночі 1 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Масований удар по Україні

Масований удар по Україні

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 вересня 2026 року:

  • Київ під масованою атакою: балістичні та крилаті ракети атакували з кількох напрямків Читати далі –>

  • Чотири людини загинули внаслідок масованої атаки РФ на Київ та область Читати далі –>

  • Росія вночі запустила крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря Читати далі –>

  • Російські загарбники вночі атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Україна вдарила по місцю запусків реактивних БпЛА: супутники показали наслідки атаки Читати далі –>

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