- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4097
- Час на прочитання
- 1 хв
Масований ракетний удар по Києву та його наслідки: головні новини ночі 1 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 вересня 2026 року:
Київ під масованою атакою: балістичні та крилаті ракети атакували з кількох напрямків Читати далі –>
Чотири людини загинули внаслідок масованої атаки РФ на Київ та область Читати далі –>
Росія вночі запустила крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря Читати далі –>
Російські загарбники вночі атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Україна вдарила по місцю запусків реактивних БпЛА: супутники показали наслідки атаки Читати далі –>
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: