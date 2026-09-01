Масований ракетний удар по Києву та його наслідки: головні новини ночі 1 вересня 2026 року

Вересень принесе українцям чергову порцію економічних викликів. Як масовані атаки ворога на склади змінять ринок праці, що буде з цінами і курсом долара, хто з пенсіонерів може розраховувати на надбавку до пенсії, куди рухатимуться ціни на пальне, читайте у щомісячному аналітичному проєкті ТСН.ua.