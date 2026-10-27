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Масований ракетний удар по Києву та його наслідки: головні новини ночі 27 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 жовтня 2026 року:
Росія вдарила по Києву балістикою: у столиці лунали вибухи Читати далі –>
Наслідки нічної атаки на Київ: пошкоджений Південний міст і закриті станції метро Читати далі –>
Путін готує пастку для НАТО: Кремль може розіграти карту «мир в обмін на Україну» Читати далі –>
Росія хоче зламати економіку України, але отримає неочікувану відповідь: що змінилося в бізнесі Читати далі –>
Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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