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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1859
Час на прочитання
1 хв

Масований ракетний удар по Києву та його наслідки: головні новини ночі 27 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Південний міст

Південний міст / © КМДА

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 жовтня 2026 року:

  • Росія вдарила по Києву балістикою: у столиці лунали вибухи Читати далі –>

  • Наслідки нічної атаки на Київ: пошкоджений Південний міст і закриті станції метро Читати далі –>

  • Путін готує пастку для НАТО: Кремль може розіграти карту «мир в обмін на Україну» Читати далі –>

  • Росія хоче зламати економіку України, але отримає неочікувану відповідь: що змінилося в бізнесі Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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